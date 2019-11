Futuro Kulusevski, si profila un derby d’Italia per il gioiellino dell’Atalanta

Futuro Kulusevski, il classe 2000 di proprietà dell’Atalanta continua a stupire col Parma: si profila un derby d’Italia sul mercato

Il ragazzo ha personalità e qualità, doti che emergono chiaramente anche sotto pressione. L’ennesima conferma su tutto il potenziale di Kulusevski è arrivata ieri pomeriggio a Bologna, dove il classe 2000 di proprietà dell’Atalanta ha incantato con la maglia del Parma e realizzato anche un gol da applausi con un mancino a giro.

E, se l’interesse per il ragazzo da parte dell’Inter ormai è assodato, sul mercato nelle prossime finestre potrebbe profilarsi l’ennesimo derby d’Italia. Sugli spalti del Dall’Ara per osservare il giovanissimo svedese, infatti, ieri era presente per la Juve anche Paratici.