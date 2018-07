Claudio Lotito ha parlato del domani calcistico di Sergej Milinkovic-Savic, che tutti danno lontano dalla Lazio

Milinkovic-Savic è uno dei pezzi pregati del roster della Lazio. Il nome del serbo è stato al centro del mercato per settimane, in ottica Juventus e Real Madrid, ma al momento la situazione sembra essere entrata in una fase di stand-by visto che i bianconeri hanno speso tanto per Cristiano Ronaldo e i blancos sono alla ricerca proprio del sostituto del fuoriclasse portoghese. Motivo per cui, al momento, Lotito si tiene stretto il suo centrocampista offensivo.

Il tema è stato toccato dal Presidente anche a margine del sorteggio del calendario della Serie A 2018/2019. Ecco quanto dichiarato da quest’ultimo sull’argomento: «Nessuno ha mai messo in vendita Milinkovic-Savic, così come Ciro Immobile. Se poi dovessero arrivare delle offerte indecenti, allora ci potremmo pensare». Quindi Lotito fa il punto sul calciomercato biancoceleste fin qui: «Siamo a lavoro per costruire una rosa competitiva, il nostro obiettivo è crescere ma restare con i piedi per terra. Abbiamo acquistato ben 5 calciatori, dando via soltanto Felipe Anderson, per sua stessa volontà. De Vrij? Che dire, lo abbiamo perso a parametro zero, ma l’atteggiamento della nostra società è quello di investire sul mercato».