Futuro Rakitic, la confessione del croato: «Sogno di tornare al Siviglia»

Futuro Rakitic, arriva la confessione del croato: «Se dovessi scegliere un club in cui giocare, sarebbe sicuramente il Siviglia»

Ivan Rakitic non si nasconde sul suo futuro. Messo in conto il fatto che presto si separerà dal Barcellona, il croato ha svelato in quale squadra vorrebbe giocare. Lo ha fatto in occasione dei DEX Awards. Le sue parole:

«Il mio sogno sarebbe quello di indossare di nuovo la maglia del Siviglia. Vorrei che potesse realizzarsi un giorno, ma soprattutto sono contento che il club sta ottenendo buoni risultati. Sembra un Siviglia migliore ogni anno».