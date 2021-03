Futuro Ronaldo: la posizione della Juventus sul possibile addio di CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo è l’argomento degli ultimi giorni: andrà via dalla Juve in estate? Le ultime

In questi giorni non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus anche nella prossima stagione.

Tuttosport spiega come in Spagna il tam tam è già partito: seconde nozze in vista tra CR7 e il Real Madrid. In Francia non sono da mano: il Paris Saint Germain riapre a pratica Ronaldo. In casa Juventus però c’è attendismo. La priorità è quella di chiudere al meglio (o meno peggio, a questo punto) la stagione. Poi si vedrà il da farsi in base ai risultati nel frattempo ottenuti, in base agli equilibri economici. Ma è prevalentemente lui a decidere. Se vuole restare, una soluzione si trova. Se vuole andare, si trova un club. Ma al momento l’unica cosa che vede Ronaldo nel suo futuro è la Juventus.