Futuro Spalletti: sogna la Premier, l’Inter può risparmiare sull’ingaggio

Luciano Spalletti e l’Inter potrebbero trovare l’accordo per la risoluzione del contratto del tecnico, che sogna la Premier League

«L’Inter mi ha pagato per restare a casa» disse Luciano Spalletti lo scorso inverno, quando disse di no all’offerta del Milan dopo non aver trovato l’accordo con l’Inter per la risoluzione del contratto.

Quel contratto è ancora in essere per un altro anno e, secondo La Gazzetta dello Sport, Luciano non vede l’ora di ripartire e studia le proposte. Vorrebbe la Premier, piace anche alla Fiorentina. Lo Spalletti che pretendeva fino all’ultimo euro dal club nerazzurro ora è disposto a trovare un accordo con Marotta. Occhio all’opzione inglese.