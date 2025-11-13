Italia
Gabbia nel pre partita di Italia Moldova: «Vogliamo continuare la striscia positiva. Complimenti di Gattuso? Sono molto contento per questo motivo»
Gabbia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Moldova, analizzando la situazione dell’Italia
A pochi minuti dall’inizio della partita contro la Moldova, Matteo Gabbia, difensore del Milan e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la voglia di continuare a fare bene nonostante la qualificazione diretta al Mondiale sembri ormai difficile, dopo il successo della Norvegia contro l’Estonia. Gabbia ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e l’ambizione di vincere la partita per i tre punti, come obiettivo immediato.
SULLA PARTITA E LA STRISCIA POSITIVA – «Siamo carichi, abbiamo l’ambizione di continuare una striscia di risultati positivi. Questa è la nostra ambizione stasera, vogliamo vincere e portare a casa i tre punti».
SUL COMPLIMENTO DI GATTUSO – «Sono molto contento onestamente. Per me che sono tifoso del Milan, lui ha sempre rappresentato tanto ed è bello condividere questo percorso con lui, ma devo dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia e la sua fiducia».
SULL’UMORE DELLO SPOGLIATOIO – «L’aria è molto positiva, stiamo cercando di crescere e migliorare, cercando di lavorare sui margini di miglioramento per essere pronti per le prossime partite».
Moldova Italia LIVE 0-0: Si parte!
Riccio a Sky prima di Italia Moldova: «La squadra si è messa a disposizione. I giocatori al di là di quello che fanno nei loro club, ci hanno dato delle belle risposte»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...