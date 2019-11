Gabbiadini rompe la maledizione: Sampdoria tornata al gol nel primo tempo

La Sampdoria è tornata a segnare nel primo tempo grazie ad un bellissimo gol di Manolo Gabbiadini su calcio di punizione

La Sampdoria è tornata a segnare una rete durante il primo tempo. Un dato che spiega molto bene le difficoltà dei blucerchiati in questo inizio di stagione.

Come riporta Opta, la Sampdoria non segnava una rete nel corso di un primo tempo in Serie A da 203 giorni, con il gol di Gregoire Defrel contro il Parma a maggio. La straordinaria punizione di di Gabbiadini interrompe una vera e propria maledizione.