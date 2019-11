Gabigol: «L’Inter chiede 40 milioni? Chi sono io per mettermi in mezzo?»

Dopo la Copa Libertadores il cartellino di Gabigol si è alzato, ma il brasiliano non vuole entrare in merito alla questione tra Inter e Flamengo

In seguito alla doppietta che ha permesso al Flamengo di vincere la Copa Libertadores, l’Inter avrebbe alzato le richieste per l’acquisto di Gabigol.Si parla di 40 milioni di euro, ma l’attaccante brasiliano non vuole entrare in merito alla questione. Le parole di Gabigol riportate da Fcinternews.

«Stiamo vivendo un anno meraviglioso, abbiamo un Mondiale davanti, concentriamoci su questo. Il Flamengo è un club enorme, chi sono io per mettermi in mezzo a queste faccende? Chi sa cosa significa essere campione del mondo?».