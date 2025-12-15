Gabriel Jesus debutterà in Serie A? Quella squadra vuole fare sul serio per l’attaccante ex Manchester City

Mercato Milan, Gabriel Jesus si allontana: costi elevati e alternative per l’attacco in Serie A

Il mercato invernale si avvicina e in casa Milan iniziano a circolare le prime riflessioni sulle possibili mosse da gennaio. Tra suggestioni e valutazioni concrete, una pista che sembra già raffreddarsi è quella che porta a Gabriel Jesus, nome affascinante ma complesso da tradurre in realtà per i rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri, pienamente coinvolto nella corsa ai vertici della Serie A e libero dagli impegni europei, considera lo Scudetto un obiettivo alla portata, rendendo necessario un rinforzo mirato in attacco.

Il reparto offensivo è sotto osservazione. Santiago Gimenez resta l’unico centravanti di ruolo a disposizione, ma il suo rendimento non ha ancora convinto del tutto. La società continua a mostrargli fiducia, ma l’idea è quella di affiancargli un altro attaccante, considerando anche la presenza di soluzioni ibride come Leão, Nkunku e Pulisic.

Tra i nomi circolati con maggiore insistenza c’è stato quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal reduce da un lungo infortunio. Il classe 1997 è alla ricerca di continuità e minutaggio, fondamentali per rientrare nel giro della nazionale brasiliana in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Un eventuale approdo in Serie A rappresenterebbe per lui una sfida stimolante.

La situazione all’Arsenal potrebbe favorire una partenza: con Viktor Gyökeres sempre più centrale nel progetto dei Gunners, Gabriel Jesus rischia di scivolare nelle gerarchie, nonostante un contratto valido fino al 2027. Tuttavia, l’ostacolo principale per il Milan resta l’ingaggio. Lo stipendio del brasiliano, superiore ai 7 milioni di euro netti a stagione, è attualmente fuori dai parametri rossoneri.

Proprio per questo motivo, il direttore sportivo Igli Tare sta valutando alternative più sostenibili in vista della riapertura del mercato. Restano monitorati profili come Joachim Panichelli, in crescita in Ligue 1 con lo Strasburgo, Mauro Icardi, che avrebbe aperto a un ritorno in Serie A, e Dusan Vlahovic, ancora in scadenza con la Juventus. Il futuro dell’attacco del Milan passa da scelte decisive, e la pista Gabriel Jesus appare oggi sempre più in salita.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A