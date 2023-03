Galatasaray, pronta l’offerta per il riscatto di Icardi

Al Galatasaray, Mauro Icardi, sembra aver ritrovato la verve offensiva e i suoi numeri ne sono la prova: i turchi vogliono riscattarlo

La società vorrebbe provare a parlare con il Psg per tentare di tenerlo nel mercato estivo. Proprio per questo sarebbe pronta un’offerta da 10-15 milioni ai francesi per strappare il loro sì.