Galderisi: «Per me tutto è iniziato in un Juve-Milan. Anche per Agnelli ero “Nanu”. Berlusconi mi raccontò tutto quello che avrebbe fatto. Da allenatore ho fatto questo»

Le parole di Giuseppe Galderisi, ex attaccante ed allenatore, sui suoi ricordi nel mondo del calcio soprattutto con la maglia della Juve

Giuseppe Galderisi, detto Nanu, da molti anni fa l’allenatore in provincia. Nel secolo scorso è stato un attaccante spumeggiante, ha avuto una bella carriera, ha vestito l’azzurro in Nazionale. Ecco i suoi ricordi, espressi a La Gazzetta dello Sport.

L’INIZIO DI TUTTO – «14 febbraio 1981, il giorno degli innamorati. (Ride) Vorrà dire qualcosa, no? Juventus-Milan 3-2, tripletta mia. Avevo diciassette anni, tre mesi prima avevo debuttato in A e qualche gol l’avevo già fatto. Quella domenica mi marcava Andrea Icardi, in raddoppio Franco Baresi e Collovati. Alla vigilia ero con la Primavera al torneo di Viareggio, mi richiamò il Trap».

ANCHE AGNELLI LO CHIAMAVA NANU – «Certo, quando arrivava a Villar Perosa con l’elicottero mi voleva sempre vicino a sé. Con l’Avvocato mi sentivo tutelato e protetto».

DAL VERONA AL MILAN DI BERLUSCONI – «Era l’estate del 1986, mi disse: “Se lei viene al Milan vinceremo tutto”. Aveva una visione, ha cambiato il calcio. Una sera, nel giardino di un albergo a Barcellona dove eravamo in tournée, prese sottobraccio me e Donadoni e per mezz’ora, camminando, parlò solo lui, ci spiegò perché e per come il Milan sarebbe diventata la squadra più forte del mondo. Noi ascoltavamo incantati. Devo dirlo: tutto quello che ci prefigurò poi si è avverato».

DAL MILAN ALLA LAZIO IN B – «La vita è strana. Quella al Milan fu una stagione storta, così Galliani mi diede in prestito alla Lazio. Quell’anno segnai un solo gol, ma sa la cosa incredibile? I tifosi mi hanno sempre sostenuto. Ancora oggi l’affetto è tanto, significa che hanno apprezzato l’uomo».

IL PADOVA – «Basti dire che a Padova i tifosi mi hanno votato come giocatore del secolo. Dovevamo salire in A, ce l’abbiamo fatta».

IL BILANCIO DA ALLENATORE – «Sono soddisfatto di quello che ho seminato, meno di quello che ho raccolto. Qualche stagione è andata male, sono subentrato spesso a campionato in corso, ma tutto è servito. Ora sono fermo, ma sotto contratto con la Gelbison. Ho un ottimo rapporto con il presidente Maurizio Puglisi, che pure mi ha esonerato: ma così va il calcio, lo sappiamo. E faccio il tifo perché la Gelbison salga in Serie C»