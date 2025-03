Allegri-Milan, il ritorno. Galeone: «Perché non lo hanno preso prima? É l'uomo giusto. Lui vuole la Serie A, ha rifiutato il Psg e altri club. Gli screzi con Ibra? Penso questo...»

Le parole di Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, su un suo possibile ritorno al Milan. I dettagli

Giovanni Galeone è l’uomo adatto per parlare di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri al Milan. Lo è in quanto amico di lunga data ed anche coinvolto, come si vedrà dalle sue parole, nelle scelte del tecnico. Ecco cosa ha detto a La Gazzetta dello Sport.

SAREBBE SORPRESO DI UN RITORNO AL MILAN – «Certo che no!Anzi, non so perché non ci abbiano pensato prima. Credevo tornasse già in estate, quando poi la società ha scelto altre soluzioni, prima Fonseca e poi Conceiçao. Sarebbe perfetto per iniziare un nuovo ciclo: Max conosce l’ambiente, ha esperienza. E poi è lui, è semplicemente Max».

LA VOGLIA DI RIFARSI – «Massimiliano ha ancora una gran voglia di farsi vedere, ha un desiderio di rientrare pazzesco. Negli anni precedenti ha rifiutato offerte incredibili dalla Premier o dal Psg. I dirigenti francesi chiamarono addirittura me perché lo convincessi ad andare! Non ci fu modo. In Arabia gli offrivano ponti d’oro e lui niente. Cerca una sfida stimolante e ama la Serie A, il Milan può offrirgli tutto questo».

IL RAPPORTO CON IBRA – «Ci sono stati vecchi screzi, cose che nel calcio si risolvono in un attimo».