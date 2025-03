Galeone: «Basta con la costruzione dal basso, mi piace molto Fabregas. Maradona mi disse una cosa. Allegri è pigro, non andrà al Milan, l’ideale sarebbe questa squadra»

Le parole di Giovanni Galeone, ex allenatore, sulle evoluzioni del calcio ed il futuro di Massimiliano Allegri per la prossima stagione

Giovanni Galeone, 84 anni, è stato un allenatore di Serie A dalla forte personalità e dalle tante idee. Che esprime oggi sul Corriere della Sera.

LA COSTRUZIONE DAL BASSO – «La verità? Per fortuna non alleno più. Rischierei di morire in panchina, Mi salterebbero le coronarie se un mio difensore toccasse la palla all’indietro verso il portiere. Un autogol come quello del Napoli a Como mi avrebbe ucciso. Ma è mai possibile? ‘Sta palla sempre indietro, ‘sta partenza dal basso. Ma basta, fatela finita».

LO SCUDETTO COL NAPOLI – «Non millanto, ci sono i testimoni. A tavola, dopo una partita, viene da me Diego Armando Maradona e mi dice: lei deve venire qui e allenare il Napoli. Se non è uno scudetto quello».

É TUTTO DA BUTTARE IL CALCIO DI OGGI – «No. Il Como, per esempio, ha una proprietà straniera, ma si vede che ha una sua identità. A me Fabregas piace tantissimo. Nico Paz è forte forte. Però ci sono troppi giocatori che si sentono grandi e non lo sono. Montati e presuntuosi. Io ho visto Zico, dico Zico, restare al freddo di Udine dopo l’allenamento per un’ora da solo a calciare le punizioni contro la barriera di legno».

CHI VINCE LO SCUDETTO – «Boh. Inter, certo. Il Napoli può lottare fino alla fine. Se ha fortuna anche l’Atalanta, ma è difficile. Poi stop, dietro male, male».

ALLEGRI ANDREBBE BENE ALLA ROMA – «Molto. E glielo auguro. Anche se sono stato arrabbiato con lui. Per un po’ mi ha chiamato e non mi andava di rispondere. Era diventato troppo pigro. Deve allenare, è bravissimo. Chissà, magari esagero. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan, di corsa. Ma poi ci siamo sentiti e mi ha detto che non ci va. Ecco: alla Roma lo vedrei benissimo. Poi va a sapere. Io ‘sto calcio non lo capisco più».