Galliani esalta Lucca: «Giocatore esploso in maniera determinante»

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato di Lorenzo Lucca, obiettivo di mercato di diversi club di Serie A: le dichiarazioni

In occasione della gara tra Italia Under 21 e Bosnia Under 21, sugli spalti del Brianteo di Monza era presente anche l’ad della squadra brianzola Adriano Galliani. Ai microfoni di Rai Sport, il dirigente ha avuto modo di incensare Lorenzo Lucca, obiettivo di diversi club di Serie A:

IL GIUDIZIO – «Ha fatto D e C col Palermo ma nessuno pensava che Lucca potesse esplodere in questa maniera dopo i suoi trascorsi nel settore giovanile. Poi di colpo è esploso, nessuno pensava così velocemente e in modo così determinante. Tra l’altro ci ha segnato contro anche in campionato. È bravo, è anche alto ma con un baricentro basso e quindi veloce e allo stesso tempo rapido. Qui parliamo sicuramente di un giocatore molto interessante».

ITALIA UNDER 21 – «Visto che ora mi occupo di Monza e non di Milan li prenderei tutti (i giocatori ndr), sono tiutti bravi tecnicamente, stanno bene in campo e sarebbero tutti da prendere».

IBRAHIMOVIC – «Se ho visto un nuovo Ibrahimovic nella Svezia? No, Zlatan è unico, non solo per quello che fa in campo, dove lo si vede, ma per quello che riesce a fare fuori. È durtissima trovarne un altro».