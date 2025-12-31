Serie A
Galliani: «Spero nello Scudetto del Milan e nel Monza in Serie A. Allegri? Ho sempre creduto in lui. Vi svelo le sue qualità»
Galliani in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport svela il suo desiderio calcistico per il 2026 e parla anche di Allegri. Le sue dichiarazioni
Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan è tra gli ospiti d’onore del World Sports Summit di Dubai. Tra incontri con vecchie glorie rossonere e sguardi al futuro, Galliani si concede a Tuttosport per un’intervista a tutto campo.
DUBAI E IL WORLD SPORTS SUMMIT «Un evento meraviglioso, assolutamente fantastico. È un grande piacere essere qui a Dubai per questa prima edizione, ma so già che crescerà molto nei prossimi anni. Ci sono stati interventi e relatori fantastici di tutti gli sport, non solo il calcio. Abbiamo visto tanti campioni da vicino, una cosa francamente bellissima. A Dubai sono sempre molto avanti in tutte le cose che fanno».
IL DOPPIO SOGNO: SCUDETTO MILAN E MONZA IN A «Mi dica dove devo mettere la firma e lo faccio immediatamente! Sarebbe fantastico. Sono le due squadre della mia vita. Dieci anni di Monza da ragazzo, poi 31 di Milan e ancora 7 di Monza: sono e saranno sempre le mie due squadre del cuore».
CREDE IN ALLEGRI «Assolutamente si. Ho sempre saputo e capito, fin da quando Max allenava il Cagliari, che aveva le physique du role per guidare il Milan e lo sta dimostrando. È cambiata la vita col suo ritorno. Non dimentichiamoci che il Milan l’anno scorso è arrivato ottavo…».
LE QUALITÀ SPECIALI DI MAX «Qualche allenatore giusto l’ho centrato. Allegri sicuramente, più recentemente anche Palladino. Max ha le caratteristiche giuste per fare l’allenatore di un top club: tecniche, umane e di savoir-faire. Allegri è un grande allenatore: non saprei come definirlo diversamente».