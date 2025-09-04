Mercato Milan: resta viva l’ipotesi di un ritorno in rossonero Galliani, tra sogni e ostacoli. Le ultimissime in casa Milan

Il calciomercato del Milan continua a sorprendere con indiscrezioni destinate a far discutere. L’ultima, rilanciata dal giornalista sportivo Nicolò Schira, riguarda un possibile e clamoroso ritorno di Adriano Galliani in rossonero. L’ex amministratore delegato, protagonista di oltre trent’anni di successi con il club, sarebbe nel mirino della nuova proprietà guidata da Gerry Cardinale (fondatore di RedBird Capital) e da Zlatan Ibrahimović, oggi dirigente e leggenda del Milan.

Secondo Schira, l’operazione non è però semplice. Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, è legato al progetto brianzolo e il rallentamento nel closing societario rende incerto il suo futuro. Nonostante ciò, l’interesse del Milan è concreto: a giugno, a Saint Tropez, ci sarebbe stato un incontro tra le parti, segnale della volontà di riportare in rossonero una figura che ha scritto pagine indelebili della storia del club.

Il ruolo ipotizzato per Galliani sarebbe di Vice Presidente, incarico di prestigio che lo vedrebbe affiancare la nuova dirigenza. In prima linea ci sono Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, chiamato a guidare le strategie di mercato, e Massimiliano Allegri, tecnico livornese tornato sulla panchina del Milan dopo i successi ottenuti in passato, con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale.

L’esperienza e le competenze di Galliani potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il progetto tecnico, ma non tutti in società sarebbero favorevoli al suo ritorno. Le motivazioni di questa resistenza interna non sono chiare: potrebbero derivare da divergenze strategiche, dalla volontà di dare spazio a nuove figure o da equilibri dirigenziali già consolidati.

Per Galliani, la scelta non è banale. Il Monza, portato in Serie A e consolidato nella massima categoria, è un progetto a cui è profondamente legato. Lasciarlo significherebbe chiudere un capitolo importante della sua carriera.

L’eventuale ingresso del “Condor” in un Milan già rinnovato con Tare e Allegri potrebbe ridisegnare le strategie societarie e influenzare il futuro del club. Una trattativa che, tra suggestione e complessità, resta uno dei temi caldi di questo calciomercato rossonero.