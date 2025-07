Galliani Milan, tutto pronto per il suo ritorno in rossonero? Le smentite tardano ad arrivare, cosa sta succedendo

Galliani Milan, è pronto il ritorno in rossonero del dirigente? Le smentite ora tardano ad arrivare, la ricostruzione

Il calciomercato potrebbe riservare un colpo di scena non in campo, ma ai vertici societari: cresce l’attesa per un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan, club di cui è stato figura chiave per oltre trent’anni, contribuendo ai trionfi dell’era Berlusconi. Oggi Amministratore Delegato del Monza, società rivelazione della Serie A, Galliani ha incontrato nei giorni scorsi Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan.

Sebbene Galliani non abbia confermato l’incontro, il suo commento (“Al momento sono AD del Monza e nulla so”) ha alimentato ulteriormente i rumors. Le sue deleghe al Monza scadono a settembre, e secondo fonti vicine al club, il ritorno potrebbe avvenire proprio in quella finestra.

Zlatan Ibrahimović, ex attaccante svedese e protagonista assoluto del Milan tra il 2010 e il 2023, oggi impegnato nel nuovo assetto dirigenziale, sarebbe tra i principali promotori della possibile operazione. L’indiscrezione, rivelata dal giornalista Enrico Currò, suggerisce che sia stato lo stesso Ibrahimović a proporre il nome di Galliani a Cardinale, riconoscendone l’esperienza, la visione strategica e la profonda conoscenza del mondo rossonero.

La prospettiva di rivedere Galliani in via Aldo Rossi ha già scatenato la fantasia dei tifosi. La sua abilità nelle trattative di mercato, il suo network internazionale e il legame emotivo con il club rappresentano una risorsa preziosa per il rilancio del Milan, oggi alla ricerca di una nuova solidità dirigenziale dopo i recenti cambiamenti.

Resta da vedere se le trattative troveranno conferma ufficiale nei prossimi mesi. Il “ritorno a Itaca” di Galliani non è solo una suggestione nostalgica, ma potrebbe trasformarsi in una strategia concreta per riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.