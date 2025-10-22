Galliani Milan, si complica il ritorno in rossonero? Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Galliani Milan, ritorno in salita: il nodo è il ruolo nel nuovo organigramma. La situazione

L’idea di rivedere Adriano Galliani al Milan continua a far battere il cuore di molti tifosi rossoneri. La sola accoppiata “Galliani Milan” evoca un’epoca irripetibile, fatta di trofei, colpi di mercato da maestro e un’identità chiara a livello internazionale. Otto Scudetti, cinque Champions League e decenni da protagonista nel calcio europeo: questo è il peso che l’ex amministratore delegato porterebbe in dote in un eventuale ritorno a Casa Milan. Ma oggi, quel ritorno appare meno scontato del previsto.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il principale ostacolo al ritorno di Galliani al Milan non è la volontà – né da parte del dirigente né da parte del club – ma la definizione precisa del ruolo che dovrebbe ricoprire. In un’organizzazione già ben strutturata, con Zlatan Ibrahimovic figura centrale tra campo e proprietà, e con Furlani e Moncada operativi su mercato e strategia, trovare uno spazio coerente per Galliani non è semplice.

Galliani Milan: l’idea nata da Ibra, ma ora tutto è in standby

È stato proprio Zlatan Ibrahimovic ad accendere la scintilla. Durante un incontro avvenuto questa estate sullo yacht di Flavio Briatore in Sardegna, Ibra avrebbe proposto l’idea direttamente a Gerry Cardinale. I tre avrebbero discusso la possibilità di un ritorno di Galliani nel club rossonero, trovando anche un’intesa di massima. Tuttavia, nelle ultime settimane, tutto sembra essersi raffreddato. Il silenzio delle parti coinvolte ha sollevato dubbi sulla reale fattibilità dell’operazione.

Il nodo centrale, dunque, resta l’inquadramento di Galliani in un contesto societario ormai molto diverso rispetto ai suoi anni di gloria. Il Milan di oggi ha un’impostazione manageriale moderna, improntata su equilibrio finanziario, scouting internazionale e un modello più “aziendale” rispetto alla gestione berlusconiana.

Galliani Milan: più di un’idea, ma serve chiarezza

Nonostante tutto, il binomio Galliani Milan non è ancora da archiviare. C’è ancora tempo per riaprire il dialogo e definire una figura istituzionale adatta, magari come presidente onorario o consigliere strategico. La presenza di Galliani potrebbe rafforzare il peso politico del club in Lega e UEFA, e riportare una figura esperta in grado di affiancare i giovani manager rossoneri.

Il fascino della storia è forte, ma servirà chiarezza sui ruoli per scrivere un nuovo capitolo. Il ritorno di Galliani al Milan resta un sogno possibile, ma tutto dipenderà dai prossimi passi.