Galliani torna al Milan? Cosa è successo ieri sera, l’ultimo gesto del dirigente sembra non lasciare più dubbi

Galliani fa ritorno al Milan? La ricostruzione di quanto accaduto ieri sera e quel gesto che sembra non lasciare più dubbi

Certi legami nel calcio resistono al tempo e alle diverse scrivanie. Ieri sera, nel cuore della movida milanese, è andato in scena un incontro che ha rievocato i fasti dell’ultimo grande Milan dell’era Berlusconi. Massimiliano Allegri, l’attuale tecnico rossonero, e Adriano Galliani, storico amministratore delegato e oggi architetto del miracolo Monza, sono stati avvistati a cena insieme.

“Al Kaimano” davanti alla TV: occhi su Zielinski

La location scelta non è casuale: il ristorante “Al Kaimano”, storico covo di trattative e incontri calcistici nel capoluogo lombardo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la serata non è stata solo un tuffo nei ricordi, ma una vera e propria sessione di aggiornamento professionale. I due dirigenti hanno condiviso la tavola e lo schermo televisivo, assistendo in diretta al pirotecnico Inter-Juventus. Tra una portata e l’altra, Allegri e Galliani hanno analizzato le mosse delle dirette concorrenti.

Alleanza strategica e suggestioni di mercato

Vedere allo stesso tavolo il “Conte Max” e il “Condor” Galliani ha scatenato inevitabili suggestioni. Sebbene si sia trattato ufficialmente di una cena privata tra amici di vecchia data, è impossibile pensare che non si sia parlato di futuro. Il Milan è in piena corsa per obiettivi ambiziosi e il Monza rappresenta una bottega cara ma ricca di talenti interessanti. Che i due abbiano abbozzato qualche strategia per giugno? O che Galliani abbia dispensato consigli preziosi al suo vecchio pupillo su come gestire la pressione della volata scudetto? Di certo, per Allegri, confrontarsi con chi ha scritto trent’anni di storia milanista è l’iniezione di fiducia ideale per affrontare il resto della stagione.