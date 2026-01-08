Gandelman Lecce: ad un passo l’arrivo dell’israeliano. Chi è e i retroscena dall’affare-lampo dei salentini

Gandelman Lecce: è vicinissimo l’arrivo del giocatore. Chi è e i retroscena dall’operazione a sorpresa del club salentino

Il Lecce preme sull’acceleratore e, dopo aver sondato il terreno per il centrocampo, piazza l’affondo decisivo per potenziare il reparto avanzato. La dirigenza giallorossa è ormai a un passo dalla chiusura per Omri Gandelman, talento israeliano attualmente in forza al KAA Gent. Secondo LeccePrima la trattativa è nelle fasi finali e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, regalando alla piazza un innesto di qualità internazionale e dal fiuto del gol spiccato.

Il profilo: chi è Omri Gandelman

Classe 2000, Gandelman è un giocatore che fa della versatilità e dell’intelligenza tattica le sue armi migliori. Pur essendo spesso impiegato come centrocampista offensivo o trequartista d’inserimento, le sue caratteristiche lo rendono un vero e proprio attaccante aggiunto. Dotato di una struttura fisica importante (sfiora l’1,90 m) e di un mancino educato, l’israeliano è specialista negli inserimenti a fari spenti in area di rigore, una dote che lo porta a segnare con la frequenza di una prima punta. Un profilo ideale per l’intuito di Pantaleo Corvino.

I numeri della stagione: impatto devastante

A convincere il Lecce a sferrare l’attacco decisivo sono stati i numeri impressionanti di questa prima parte di stagione in Jupiler Pro League (il massimo campionato belga). Con la maglia del Gent, Gandelman ha disputato 18 partite, mettendo a referto ben 7 gol e 1 assist. Una media realizzativa che testimonia la sua maturazione definitiva e la capacità di essere decisivo negli ultimi sedici metri.

Un’arma per Di Francesco

L’arrivo di Gandelman fornirebbe soluzioni preziose a Eusebio Di Francesco. L’allenatore giallorosso necessita di giocatori capaci di riempire l’area e offrire alternative ai titolari. L’israeliano potrebbe agire sia alle spalle della punta che come incursore, garantendo quei gol “sporchi” e pesanti fondamentali nella lotta per non retrocedere. L’operazione è ai dettagli: il Salento è pronto ad accogliere il suo nuovo goleador venuto dal Nord Europa.

