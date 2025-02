Retegui capocannoniere, Ganz: «Brava l'Atalanta a prenderlo subito, bravo lui a segnare in tutti i modi. Vi dico quanti gol potrà fare. E lo scudetto a Bergamo è possibile...»

Le parole di Maurizio Ganz, ex storico bomber dell’Atalanta, sulla stagione di Mateo Retegui con i nerazzurri. Tutti i dettagli

In passato l’Atalanta ha avuto grandi bomber. Maurizio Ganz è stato uno di questi e oggi osserva con attenzione la squadra di Gasperini lottare per lo scudetto e Mateo Retegui in testa alla classifica cannonieri. Ecco cosa pensa della situazione attuale in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

UN GRANDE CLUB – «Mi permetta di dire innanzitutto una cosa: per l’ennesima volta la società ha lavorato benissimo sul mercato. In pochi giorni hanno individuato e acquistato Retegui dal Genoa dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca. E solo un grande club ha queste capacità».

I GOL DI RETEGUI – «Mi sorprendo che stia facendo così bene!Perché che fosse forte lo si sapeva già. Ma così forte è uno step ulteriore. A Bergamo storicamente tutti gli attaccanti fanno bene perché il sistema di gioco aiuta lo sviluppo e la conclusione. Ma Retegui sta andando oltre».

SUPERERA’ I 24 GOL DI PIPPO INZAGHI – «Penso che andrà anche oltre, superando quota 30 gol. Ai tempi di Inzaghi c’era un calcio diverso e non c’era la Var. Inoltre i difensori marcavano in maniera diversa, erano più aggressivi e ci si “menava” anche da fermi (ride, ndr). Mateo è migliorato anche tecnicamente in questi mesi all’Atalanta e penso che abbia ancora margini di miglioramento. E ha dimostrato di saper segnare di testa, di sinistro e di destro. Non è monocorde, sa sfruttare ogni occasione».

IPOTESI SCUDETTO – «E’ tutto aperto, certo. Sarebbe fantastico anche per l’intero Paese vedere l’Atalanta campione d’Italia come fecero in passato squadre come Cagliari, Verona Sampdoria e Leicester in Premier League. Perché no? Ci sta che l’Atalanta possa vincerlo. Sarebbe meraviglioso anche per tutto il lavoro svolto in questi anni dalla famiglia Percassi».