Gascoigne: «Isola dei Famosi? Porterei con me la Curva Nord della Lazio»

Paul Gascoigne racconta le emozioni in vista della partecipazione all’Isola dei Famosi: ecco le parole dell’ex Lazio

Paul Gascoigne, intervistato da La Gazzetta dello Sport, racconta le sue emozioni in vista della partecipazione all’Isola dei Famosi.

ISOLA DEI FAMOSI – «Sicuramente porterei con me la Curva Nord della Lazio e José Mourinho. I tifosi biancocelesti sono stati meravigliosi con me. A Roma ho trascorso tre anni e mezzo fantastici, nonostante l’infortunio. I ricordi più belli sono il gol alla Roma nel derby e quello saltando quattro avversari a Pescara. Per quanto riguarda Dino Zoff, posso solo dire che era una persona per bene e un mito del calcio».

