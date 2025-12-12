Lecce, parla Gaspar: «Stiamo crescendo partita dopo partita, e stasera penso che..» - Calcio News 24

Lecce, Gaspar: “Vedo un gruppo che cresce, stasera gara importante”. Ecco le parole

In vista della sfida di Serie A contro il Pisa, il difensore del Lecce Kialonda Gaspar ha parlato alla DAZN, sottolineando il percorso di crescita della squadra e l’importanza dell’impegno in programma. L’angolano ha evidenziato come il gruppo stia lavorando bene, mostrando progressi sia in fase difensiva sia nella compattezza collettiva, fattori che possono fare la differenza nella lotta per restare nella massima serie.

Gaspar ha spiegato di percepire un Lecce “solido in fase difensiva”, capace di migliorarsi di partita in partita. La squadra giallorossa ha vissuto momenti altalenanti nelle prime uscite di campionato, ma ha saputo reagire e ottenere punti preziosi nei turni successivi, mostrando maggiore tranquillità e capacità di adattamento alle varie situazioni di gioco.

Il difensore ha poi indicato nello scontro diretto contro il Pisa un appuntamento fondamentale. La posta in palio non è solo una semplice continuità di risultati, ma può rappresentare un’iniezione di fiducia importante per il prosieguo della stagione. Gaspar ha sottolineato come il gruppo sia consapevole dell’importanza di queste partite e pronto a dare il massimo per conquistare punti utili alla causa salvezza.

La reazione di Gaspar e del resto della squadra riflette anche quanto emerso dalle parole di altri protagonisti del Lecce, che hanno spesso parlato di unità, determinazione e lavoro collettivo come ingredienti chiave per crescere nel corso della stagione.

In generale, il Lecce sembra aver imboccato un percorso di consolidamento: il gruppo sta migliorando nei meccanismi, l’intesa difensiva cresce e il morale è alto in vista delle gare decisive. Il club punta quindi a trasformare questa crescita continua in risultati concreti sul campo per consolidare sempre più la propria posizione in Serie A.

