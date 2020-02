Gasperini: «Mi immagino ancora a lungo all’Atalanta»

Gian Piero Gasperini si racconta: il tecnico dell’Atalanta parla degli impegni futuri e dei suoi obiettivi

Nel numero di Sportweek in edicola da domani, Gian Piero Gasperini si racconta: qualche anticipazione sulle parole del tecnico dell’Atalanta.

QUARTI – «L’opportunità esiste, anche se non sarà certo facile. Comunque l’obiettivo è quello che, pensando alla nostra dimensione, sarebbe davvero un miracolo bellissimo».

MOMENTO – «È il momento più bello della mia carriera. Bergamo è una città ideale per realizzare un progetto calcistico come il nostro fondato su un’idea di gioco che mi lega a Guardiola. Allenare una grande? Sono in una situazione privilegiata, schiodarmi da qui non sarà facile. Mi immagino ancora a lungo all’Atalanta, un po’ come Ferguson allo United».