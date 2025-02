Gasperini, la rabbia a fine partita per il rigore è legittima, ma a Bruges serviva comunque qualcosa in più

Le pagelle di Gasperini dopo la sconfitta contro il Brugge: la sconfitta arriva in modo immeritato, ma dalla Dea ci si aspetta di più

A fine partita, dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Brugge Gasperini è una furia – legittimamente – con l’arbitro Meler e il VAR van Boekel per il rigore fischiato contro Hien che costa la sconfitta alla Dea e ora costringe i bergamaschi all’impresa in casa la settimana prossima. Detto questo è vero che il pareggio era il risultato più giusto, ma da una squadra come i nerazzurri era legittimo anche aspettarsi qualcosa in più e i giornali questa mattina rimandano il tecnico alla partita di ritorno. Di seguito le sue parole.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Giuste le scelte di invertire i terzi di difesa e le punte, ma la Dea non svolta, neppure nella ripresa. E stavolta i cambi non pagano».

TUTTOSPORT 6 – «Il pareggio era ampiamente meritato, ma l’inesistente rigore nel finale condanna la Dea alla sconfitta. E martedì serviranno due gol di scarto».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «L’Atalanta non è brillante ma cresce nel finale. Il pari è più giusto e il rigore sembra una beffa. Ora serve qualcosa di più».