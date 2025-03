Gasperini fa la storia e lancia il messaggio: questa Atalanta può vincere lo scudetto! – le pagelle

Gasperini, le pagelle del tecnico dell’Atalanta dopo la storia vittoria contro la Juve: partita perfetta della Dea, Inter e Napoli sono avvisate

Gian Piero Gasperini sbanca l’Allianz Stadium e lancia un messaggio molto chiaro dopo la clamorosa vittoria dell’Atalanta contro la Juve, una di quelle destinate ad entrare nella storia della Dea: questa squadra si giocherà lo Scudetto fino all’ultimo, Inter e Napoli sono avvisate. Contro i bianconeri funziona tutto: la difesa concede il primo tiro in porta solo all’85, gli esterni fanno quello che vogliono – in particolare anche se solo per un tempo l’ex Cuadrado, fischiatissimo ma imprendibile -, Ederson e De Roon dominano a centrocampo e in attacco si cala il poker. Difficilissimo scegliere solo un migliore in campo ed ecco quindi le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Ha preparato una squadra trasformata anzitutto dal punto di vista atletico: il resto, anche mentalmente, è conseguenza».

CORRIERE DELLO SPORT 9 – «Per la panchina numero 332 con l’Atalanta, si regala una notte sontuosa. Dea spettacolare con gioco, intensità e gol e non è certo una novità. Il sogno scudetto continua».

TUTTOSPORT 8 – «Fonde meccanismi collaudati a novità dell’ultima ora, a partire dalla presenza di Cuadrado nel 3-4-3: ne esce un capolavoro».

QS 9 – «Ha confermato di essere l’uomo che fa la differenza, dando scacco matto a Motta, con Cuadrado da terza punta. Se la sua Atalanta gioca così può realizzare l’impossibile 46’».

CORRIERE DELLA SERA 8 – «Si presenta all’Allianz con il menù stellato: organizzazione e aggressione, da studiare a Coverciano (e non solo)».