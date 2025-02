Gasperini: «All’Atalanta manca qualcosa tra il fallo di mano e il rigore. Scamacca? Si è infortunato nuovamente in questo punto»

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa dopo la gara contro il Torino

SULLA PARTITA – «Sulla prestazione difficilmente in campionato si vede veramente l’avversario fare così poco. Noi l’unica cosa che abbiamo sbagliato è stato il goal di testa loro. Poi nell’arco della partita, superare la difesa del Torino non è mai facile, ci sono anche gli episodi tra il rigore non dato e il goal annullato a Bellanova che hanno ulteriormente condizionato».

COMPLIMENTI AI RAGAZZI – «Questi ragazzi più che fargli i complimenti per come si esprimono ogni tre giorni. Noi giochiamo ogni volta ogni 7 giorni tra sabato e martedi, siamo in quel gruppo li.»

INFORTUNI – «Carnesecchi si è fatto male a Barcellona all’adduttore, Kolasinac risentimento muscolare. Scamacca dopo un minuto ha riscontrato un problema al quadricipite: aveva superato tutti i test. Preoccupato? No, perché riescono sempre a rigenerarsi. I ragazzi oggi meritavano di vincere. Non è un momento fortunato sul piano degli infortuni, il risultato di oggi a noi è stato tolto qualcosa. Recuperi? Non so quando possano recuperare. Zappacosta è influenzato, invece gli altri tre muscolari».