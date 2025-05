Gasperini Atalanta, la manifestazione dei tifosi: cori per Gian Piero e Percassi – VIDEO

Proseguono le manifestazioni dei tifosi dell’Atalanta che da ormai qualche settimana provano a convincere Percassi, e dunque dirigenza, e Gian Piero Gasperini a proseguire assieme il proprio cammino.

Sono ormai ore calde per il possibile addio del tecnico piemontese verso la Roma dalla città bergamasca, che questa volta si è riunita in strada per sostenere il tecnico e spingerlo a rimanere. Di seguito il video.