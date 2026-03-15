Gasperini Fabregas, scintille alla fine di Como Roma: cosa è successo davvero tra i due tecnici, la ricostruzione

Gasperini Fabregas, scintille al termine di Como Roma: cosa è accaduto tra i due allenatori, la ricostruzione completa

Como Roma si è conclusa in un clima di palpabile e vibrante tensione. Le scorie di un match estremamente tattico e combattuto su ogni pallone si sono riversate a bordo campo nei concitati istanti successivi al fischio finale del direttore di gara. Al centro dell’attenzione mediatica, c’è stato il comportamento dei due condottieri in panchina: da una parte Cesc Fabregas, dall’altra Gian Piero Gasperini.

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La dinamica: dal mancato saluto al caos nel tunnel

Secondo le ricostruzioni di quanto accaduto a ridosso del rettangolo di gioco, il consueto saluto di fine partita tra i due tecnici è clamorosamente saltato, innescando una reazione a catena. Ecco i passaggi chiave che hanno acceso gli animi:

Il rientro anticipato: Subito dopo la fine delle ostilità, l’allenatore ospite ha imboccato rapidamente la via degli spogliatoi, rientrando nel tunnel senza concedere la canonica stretta di mano al collega avversario.

Subito dopo la fine delle ostilità, l’allenatore ospite ha imboccato rapidamente la via degli spogliatoi, rientrando nel tunnel senza concedere la canonica stretta di mano al collega avversario. La reazione dello spagnolo: Il tecnico del Como si è visibilmente risentito per la mancata sportività. In segno di netto disappunto, ha indicato in modo plateale il collega che si stava ormai allontanando.

Il tecnico del Como si è visibilmente risentito per la mancata sportività. In segno di netto disappunto, ha indicato in modo plateale il collega che si stava ormai allontanando. La rabbia degli staff: Questo gesto di stizza ha fatto infuriare alcuni collaboratori della panchina avversaria, generando attimi di vera e propria tensione a bordo campo.

Si sono vissuti momenti di nervosismo e caos vicino all’ingresso degli spogliatoi, prima che la situazione tornasse gradualmente alla normalità. Un epilogo amaro che testimonia l’enorme peso specifico e la pressione accumulata durante i novanta minuti di gioco.