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Gasperini Fabregas, scintille alla fine di Como Roma: cosa è successo davvero tra i due tecnici, la ricostruzione
Gasperini Fabregas, scintille al termine di Como Roma: cosa è accaduto tra i due allenatori, la ricostruzione completa
Como Roma si è conclusa in un clima di palpabile e vibrante tensione. Le scorie di un match estremamente tattico e combattuto su ogni pallone si sono riversate a bordo campo nei concitati istanti successivi al fischio finale del direttore di gara. Al centro dell’attenzione mediatica, c’è stato il comportamento dei due condottieri in panchina: da una parte Cesc Fabregas, dall’altra Gian Piero Gasperini.
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La dinamica: dal mancato saluto al caos nel tunnel
Secondo le ricostruzioni di quanto accaduto a ridosso del rettangolo di gioco, il consueto saluto di fine partita tra i due tecnici è clamorosamente saltato, innescando una reazione a catena. Ecco i passaggi chiave che hanno acceso gli animi:
- Il rientro anticipato: Subito dopo la fine delle ostilità, l’allenatore ospite ha imboccato rapidamente la via degli spogliatoi, rientrando nel tunnel senza concedere la canonica stretta di mano al collega avversario.
- La reazione dello spagnolo: Il tecnico del Como si è visibilmente risentito per la mancata sportività. In segno di netto disappunto, ha indicato in modo plateale il collega che si stava ormai allontanando.
- La rabbia degli staff: Questo gesto di stizza ha fatto infuriare alcuni collaboratori della panchina avversaria, generando attimi di vera e propria tensione a bordo campo.
Si sono vissuti momenti di nervosismo e caos vicino all’ingresso degli spogliatoi, prima che la situazione tornasse gradualmente alla normalità. Un epilogo amaro che testimonia l’enorme peso specifico e la pressione accumulata durante i novanta minuti di gioco.