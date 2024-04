Gasperini: «Coppa Italia possibile. Gli infortuni di CDK e Scalvini...»

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima della partita di domani tra la Fiorentina e l’Atalanta di Coppa Italia

Il mister dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha voluto parlare così della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.

FIORENTINA ATALANTA – «Mi aspetto una gara equilibrata, sono due squadre che si conoscono bene, hanno delle caratteristiche ben precise. Noi siamo in buon momento e loro sono una squadra importante. La concentrazione farà la differenza»

VINCERE UN TROFEO – «Innanzitutto noi siamo onorati di essere in tutte e tre le competizioni. Ho sempre detto che la Coppa Italia è il trofeo fattibile, non ho mai pensato ad altri trofei. Siamo arrivati due volte in finale contro Lazio e Juve, ma non siamo riusciti a vincerla purtroppo».

INFORTUNI – «De Ketelaere non ci sarà domani, forse presente a Cagliari. Scalvini ha fatto degli accertamenti oggi, ci vorranno un po’ di settimane. Pensavamo peggio, riusciremo a recuperarlo in tempo prima della fine della stagione».