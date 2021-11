Gasperini: «Non abbiamo la dimensione di Napoli e Inter ma vogliamo misurarci»

Gian Piero Gasperini ha parlato nel post partita di Atalanta-Venezia: le parole del tecnico della Dea

QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA – «Per noi era importante. Si stanno allenando tutti bene e chi ha giocato meno meritava questa partita. Anche se ci fosse stato un altro avversario avrei fatto le stesse scelte. Io ero convinto che la squadra avrebbe avuto un buon atteggiamento».

SCUDETTO – «Non è questo il momento, almeno da parte nostra. Il Napoli gioca per lo scudetto mentre noi questa credibilità non l’abbiamo ancora acquisita. Non abbiamo la dimensione di Napoli e Inter, ma come punti siamo molto vicini. Abbiamo voglia di misurarci».

RINNOVO – «Andava avanti da un po’ di tempo, oggi l’abbiamo siglato. Non è altro che la testimonianza di attaccamento verso questa famiglia che mi sta dando grandi gratificazioni. Ho un grande feeling con l’ambiente e in particolare con la famiglia Percassi».