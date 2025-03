Gasperini post Juve Atalanta: «Risultato straordinario. Sull’abbraccio con Lookman ho avuto questa consapevolezza»

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa dopo la gara contro la Juve

SULLA PARTITA – «Il risultato è straordinario. Difficile immaginarla alla vigilia contro la Juventus, una grande vittoria con una squadra che poteva rientrare in corsa. Una prestazione dove abbiamo fatto veramente un grande partita.».

ORGOGLIO – «Noi in questi anni alcune partite abbiamo fatto partite contro squadre di valore con prestazioni molto simili. Chiaro che ti da la sensazione di essere sempre competitivo anche se come tutti ci sono momenti di difficoltà: una squadra che non si abbatte e che ha uno spogliatoio molto forte. Quando qualcuno prova invece a toccare questi argomenti in modo così superficiale non mi fa piacere».

ABBRACCIO CON LOOKMAN – «Si possono avere visioni diverse. Credo che Lookman sia diventato un giocatore fantastico nella sua concezione di squadra: prima era individuale, probabilmente le abitudini di chi aveva intorno, ora però ha reso grande l’Atalanta. Sono convinto che diventerà anche capitano».

COPPE E INFORTUNI – «Preferisco sempre farle perché a noi piace giocarle. Con il Club Brugge siamo stati eliminati in un momento di difficoltà. Siamo arrivati molto tirati, nel mezzo anche qualche infortunio che ci ha privato di certi giocatori. Non abbiamo avuto tanti infortuni, ma quei tre lunghi infortuni (Kossounou, Scalvini, Scamacca ndr) sono stati fatali. In Primavera bisognerà allenarsi meglio perché conviene giocare di più: l’anno scorso è stata la dimostrazione dove più giocavamo e più stavamo bene».

VITTORIA NELLA STORIA – «Vittoria più bella? Non lo so, ce ne sono tante tipo quella di Dublino. Non lo so. E’ una vittoria sicuramente importante che ci portano a stare ancora li con Inter e Napoli, e contro i nerazzurri sarà fondamentale».