Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro contro il Milan: le sue parole

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro contro il Milan. Queste le sue parole sull’infortunio di Mbappe.

«Se è un buon risultato in ottica Champions? Non lo so, non ho neache visto la partita del PSG. Mi hanno detto dell’infortunio di Mbappè. Spero non sia grave, è un giocatore di livello mondiale».