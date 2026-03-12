Gasperini pre Bologna Roma: «Zaragoza titolare? Ecco cosa ci aspettiamo da lui»

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha voluto dire la sua prima dell’ottavo di finale d’andata di Europa League contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Bologna Roma, ottavo di finale d’andata di Europa League, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida tutta italiana e ha spiegato così le proprie scelte di formazione.

ZARAGOZA TITOLARE – «Zaragoza è arrivato l’ultimo giorno di mercato, ci vuole un po’ di tempo, a Napoli ha fatto una giocata molto importate sul gol di Malen. Certamente è un giocatore dal quale ci aspettiamo un aiuto».

IL MOTIVO DEI GOL SUBITI IN AUMENTO? – «Intanto abbiamo incontrato squadre come Juventus e Napoli, però abbiamo realizzato anche noi tanti gol. È un momento un po’ così, abbiamo affrontato anche un periodo di emergenza, è nella fisiologia del campionato».