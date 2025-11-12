Gasperini fa sognare Roma: «Giusto crederci! I tifosi devono sognare, e di questa squadra mi stupisce una cosa» - Calcio News 24

Gian Piero Gasperini e il sogno Scudetto della Roma: “Siamo solo all’inizio, ma è bello crederci”

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a sorprendere. Dopo un avvio di stagione entusiasmante, i giallorossi si trovano in vetta alla classifica insieme all’Inter, e l’entusiasmo della piazza cresce di giornata in giornata. In un’intervista al TG1, il tecnico bergamasco ha parlato con la consueta lucidità ma anche con una punta di emozione, accendendo il sogno Scudetto tra i tifosi della Capitale.

«Scudetto? Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente», ha dichiarato Gasperini con un sorriso. «Speriamo che il risveglio sia poi positivo, ma intanto godiamoci questo momento». Parole che riflettono perfettamente la filosofia dell’allenatore, sempre attento a mantenere i piedi per terra ma consapevole del potenziale della sua squadra.

Da quando è arrivato sulla panchina romanista, Gasperini ha trasformato la Roma in un gruppo compatto, dinamico e aggressivo, capace di giocarsela alla pari con chiunque. Il tecnico ha saputo imprimere la sua identità tattica, basata su intensità, pressing alto e valorizzazione delle individualità. Il risultato è una squadra che gioca un calcio propositivo e che sembra credere davvero nella possibilità di competere per il titolo.

«La squadra e i giocatori ci credono in ogni partita», ha continuato Gasperini. «Il loro atteggiamento e il comportamento in campo sono esemplari. È da lì che nasce tutto: dalla convinzione, dalla fame e dalla voglia di migliorarsi. Siamo solamente all’inizio del percorso, ma quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono».

Parole che sanno di incoraggiamento ma anche di prudenza. Gasperini, infatti, conosce bene le insidie di un campionato lungo e complesso come quello di Serie A, e sa che per arrivare fino in fondo serviranno equilibrio e continuità. Tuttavia, il tecnico non intende frenare l’entusiasmo: il sogno Scudetto, per quanto difficile, è un obiettivo che può diventare concreto solo continuando a credere nel lavoro quotidiano.

La Roma, sotto la sua guida, ha ritrovato fiducia, gioco e mentalità vincente. I tifosi sognano, l’ambiente è compatto e lo stesso Gasperini invita tutti a godersi questo momento magico. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma nella Capitale l’aria che si respira è quella delle grandi occasioni — e il sogno tricolore, ora più che mai, sembra un po’ meno lontano.