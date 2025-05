Gasperini Roma, chiusura molto vicina. Incontro con Ghisolfi a Firenze per definire gli ultimi dettagli - Calcio News 24

Gasperini Roma, chiusura molto vicina: pranzo a Firenze con Ghisolfi per definire quelli che sono stati gli ultimi dettagli

Il calciomercato degli allenatori è il tema centrale di questi giorni e continua a catalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi. Molte squadre di Serie A si preparano a cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione, e tra queste c’è anche la Roma, pronta a voltare pagina dopo la conclusione del breve ciclo con Claudio Ranieri.

Il club giallorosso ha individuato il profilo giusto per inaugurare un nuovo progetto: si tratta di Gian Piero Gasperini, reduce dall’addio all’Atalanta, squadra che ha guidato per diversi anni portandola a traguardi storici, sia in Italia che in Europa.

Proprio in queste ore è in corso un incontro a Firenze tra Gasperini e i vertici della Roma, un summit decisivo che vede la presenza del nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi, impegnato nel definire gli ultimi dettagli dell’accordo. La trattativa, anticipata da Matteo Moretto, ha trovato ulteriore conferma grazie a una foto esclusiva pubblicata da Radio Manà Manà, che immortala l’incontro tra le parti.

L’arrivo di Gasperini a Trigoria sembra ormai imminente: l’accordo è in fase avanzata e l’incontro di oggi potrebbe essere quello risolutivo per definire gli aspetti contrattuali e ufficializzare l’intesa. La Roma, con questa scelta, punta su un allenatore di esperienza, con idee chiare di gioco e un’identità tattica forte, che negli anni ha saputo valorizzare tanti giovani e ottenere risultati importanti anche con risorse limitate.

Dopo l’uscita di scena di Ranieri, chiamato a guidare la squadra nella parte finale della stagione, il club giallorosso vuole ripartire con un progetto tecnico solido e ambizioso. L’arrivo di Gasperini rappresenterebbe un segnale chiaro di continuità e rilancio, in vista di una stagione che vedrà la Roma impegnata su più fronti.

Tutto lascia pensare che nelle prossime ore possa arrivare l’annuncio ufficiale: Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma, salvo colpi di scena.