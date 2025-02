Atalanta, Gasperini e il possibile addio in estate: c’è già stato un contatto con un’altra squadra di Serie A

L’attuale allenatore dell’Atalanta ha affermato che non rinnoverà il contratto con i bergamaschi in scandenza nel 2026 e ci sarebbero stati già dei contatti con la Roma

Nella conferenza stampa pre Empoli di sabato, Gasperini ha precisato che non rinnoverà il contratto con i bergamaschi in scandenza nel 2026. L’ allenatore non solo ha confermato che non ci sarà un rinnovo, ma che potrebbe anche interrompersi la collaborazione già questo giugno.

La risposta di Luca Percassi non si è fatta attendere, Infatti, ai microfoni di DAZN, l’attuale Ds bergamasco ha confermato le parole di Gasperini. Ma quali potrebbero essere le destinazioni per Gasperini in estate? Secondo alcune voci la Roma avrebbe contattato il tecnico bergamasco e ci sarebbe stato già un contatto con Claudio Ranieri per sondare la sua disponibilità.