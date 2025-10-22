Gasperini sicuro: «Come sostituiremo Angelino? La Roma agirà così. Sul match dico...» - Calcio News 24

Gasperini e la Roma: l’assenza di Angeliño e la sfida per il futuro. Le dichiarazioni

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha recentemente espresso preoccupazione per l’assenza di Angeliño, il terzino sinistro spagnolo che sta affrontando un periodo di stop a causa di problemi fisici. In conferenza stampa, Gasperini ha dichiarato: «Su Angeliño c’è il comunicato medico, sta facendo accertamenti. Facciamo affidamento a loro, ci auguriamo che rientri al più presto.»

L’infortunio di Angeliño rappresenta una sfida significativa per la Roma, considerando l’importanza del giocatore nel sistema di gioco di Gasperini. La sua assenza costringe l’allenatore a rivedere le sue scelte tattiche, con l’opzione di schierare Tsimikas come sostituto naturale sulla fascia sinistra.

Nonostante questa difficoltà, Gasperini rimane ottimista riguardo alle potenzialità della sua squadra. Ha sottolineato che la Roma ha creato numerose occasioni da gol nell’ultima partita contro l’Inter, evidenziando la qualità dei suoi giocatori offensivi come Dybala, Soulé e Dovbyk. L’allenatore ha dichiarato: «Abbiamo tirato dieci volte da dentro l’area contro una squadra forte come l’Inter, che difende molto bene: è un segnale importante.»

Gasperini ha anche parlato dell’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide, in particolare quella contro il Viktoria Plzen in Europa League. Ha ribadito che ogni partita è cruciale per il percorso della Roma in Europa e che la squadra deve continuare a lavorare duramente per ottenere i risultati desiderati.

In sintesi, sebbene l’assenza di Angeliño rappresenti una difficoltà per la Roma, la fiducia di Gasperini nelle capacità della sua squadra rimane intatta. Con un approccio tattico flessibile e una rosa di giocatori talentuosi, l’allenatore spera di superare questa sfida e guidare la Roma verso successi futuri.

LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A