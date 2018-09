Gasperini, battibecco con Pioli: alta tensione in Fiorentina-Atalanta

Gasperini spintona Pioli nel post-partita di Fiorentina-Atalanta, finale infuocato al Franchi per via dell’episodio arbitrale contestato

Post-partita infuocato di Fiorentina-Atalanta, lite in campo tra Pioli e Gasperini non evidentemente d’accordo sul risultato odierno e sul modo con cui la Fiorentina è passata in vantaggio al Franchi. Questo pomeriggio, ore 15, si son giocate ben tre partite del turno settimanale del campionato italiano di Serie A, tra cui spiccava la sfida in Toscana tra Fiorentina-Atalanta. Finale di gara burrascoso tra Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, e il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, come hanno mostrato le immagini delle telecamere.

La gara, infatti, è stata segnata da un episodio arbitrale alquanto grossolano, con l’assegnazione del calcio di rigore alla Fiorentina per un presunto fallo del difensore Toloi sull’attaccante viola Federico Chiesa. Le immagini e i replay, infatti, hanno evidenziato come sia stato sostanzialmente Chiesa a cercare il contatto con la gamba del difensore brasiliano dell’Atalanta per poi lasciarsi andare a terra una volta toccato. La Fiorentina ha sbloccato con quel rigore la partita e poi l’ha chiusa sul 2-0 con la punizione di Biraghi. A fine partita alta tensione tra Pioli e Gasperini, con i due che sono quasi venuti alle mani in mezzo al campo e le immagini hanno mostrato uno spintone da parte dell’allenatore dell’Atalanta al tecnico dei Viola, Pioli.