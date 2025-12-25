Gatti Milan, primo assalto rossonero: la proposta recapitata alla Juventus per gennaio. Le ultime

Gatti Milan, i rossoneri rompono gli indugi: ecco la proposta ufficiale arrivata alla Juventus. Tutti gli aggiornamenti

Il colpo di scena più inatteso delle ultime ore si è consumato lontano dai riflettori, lungo l’asse Milano‑Torino, riaccendendo la storica rivalità tra i due club anche sul terreno del mercato invernale. Come riportato da Calciomercato.com, il Milan ha provato un blitz a sorpresa per assicurarsi Federico Gatti già a gennaio, individuandolo come il profilo ideale per tamponare l’emergenza difensiva causata dai numerosi infortuni nel reparto arretrato. Carisma, fisicità e affidabilità del centrale ex Frosinone lo hanno reso il candidato perfetto per i rossoneri.

La dirigenza milanista ha quindi presentato alla Juventus un’offerta basata su un prestito con diritto di riscatto, una formula sostenibile per le casse del club ma che non ha trovato alcuno spiraglio dall’altra parte. La risposta della Continassa è stata immediata e categorica: un rifiuto netto, senza nemmeno aprire un tavolo di discussione. Per l’Amministratore Delegato Damien Comolli e per Luciano Spalletti, l’idea di privarsi di Gatti a stagione in corso non rientra minimamente nei piani tecnici.

Il difensore è infatti considerato un elemento imprescindibile sia per gli equilibri dello spogliatoio sia per le rotazioni necessarie ad affrontare il doppio impegno tra Serie A e Champions League. La Juventus non intende indebolire il proprio reparto arretrato né, tantomeno, rafforzare una diretta concorrente con una formula ritenuta troppo incerta. La posizione del club è dunque ferma: Federico Gatti resterà a Torino, costringendo il Milan a rivedere completamente le proprie strategie di mercato.

