Gattuso coccola Insigne: «Anche Maradona sbagliava i rigori» – VIDEO

Rino Gattuso coccola Lorenzo Insigne dopo il rigore sbagliato nella Supercoppa Italiana: ecco le parole del tecnico – VIDEO

«Lorenzo la prima cosa che deve fare è non sentire la responsabilità. Il primo colpevole sono io, non Insigne. I rigori si calciano e si possono sbagliare. Fa male vedere un giocatore piangere, lui ha la maglia del Napoli cucita addosso, ma ora bisogna ricaricare le pile. I rigori li sbagliava Maradona e li può sbagliare anche Insigne. Non abbiamo perso contro dei scappati di casa, ma contro una squadra che vince da nove anni consecutivi lo Scudetto e hanno ogni anno un grande budget. Non vedo saliscendi, speriamo di tornare a giocarci queste partite il prima possibile».