Napoli, Gattuso: «Dobbiamo tornare ad essere squadra» – VIDEO

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, indica la strada da seguire al suo Napoli alla ripresa del campionato

Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa dopo al vittoria arrivata all’ultimo secondo contro il Sassuolo.

«Non lo so, sono da tanto nel calcio, ogni gara ha la sua storia. Non so la gioia o l’abbraccio sarà la svolta, dobbiamo trovarla con le prestazioni, far tornare la gente allo stadio. Oggi ho sentito tanti fischi, parole non belle, ma ci sta, dopo però anche tanti applausi e gioia. Abbiamo il dovere di tornare compatti, cercando ciò che vogliamo fare e riportare l’entusiasmo che c’è stato per anni in città»