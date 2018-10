La rivincita di Gattuso: vince senza Higuain, rilancia Suso e scaccia l’ombra di Conte

Il Milan ha battuto il Sassuolo con un netto 4-1. Vittoria importante che ridà ossigeno ai rossoneri e alla panchina di Gattuso

Il Milan torna alla vittoria a un mese dall’ultima volta e Rino Gattuso acquista nuovo credito e scaccia via l’ombra di Antonio Conte. I rossoneri strapazzano il Sassuolo, vincendo per 4-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, tornano a casa con i 3 punti e lo fanno con una prova convincente e senza il loro leader maximo, Gonzalo Higuain. Una serata speciale per l’allenatore milanista, abbracciato da Suso al momento del raddoppio: un gesto importante che sta a significare l’unità di intenti e il bel rapporto che si è creato tra Ringhio e la squadra.

Suso ha dato un segnale importante con quell’abbraccio e ha lanciato un chiaro monito alla società: la squadra è con Gattuso, Conte può attendere! Rino scaccia via il fantasma di Conte contro il ‘fatal Sassuolo‘ che era costato la panchina rossonera a Massimiliano Allegri, Clarence Seedorf e Pippo Inzaghi. Lo fa con una bella vittoria, scaccia crisi: «La pressione c’è, ma non era tutto da buttare via. La prestazione alla gente non interessa, ma io sapevo che la squadra era viva, qui ci sono giocatori con grande professionalità che ascoltano» ha detto l’allenatore dopo la sfida. Non lo dice ma ora potrà preparare le sfide con Olympiacos e Chievo con maggiore tranquillità.