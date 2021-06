Gattuso Fiorentina, è già divorzio? Alta tensione per colpa di Mendes

Potrebbe finire prima di cominciare l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina: ecco le ultime notizie da Firenze

Alta tensione in quel di Firenze, secondo quanto riportato da Sky Sport. Gennaro Gattuso, infatti, potrebbe lasciare la Fiorentina appena dopo due settimane dall’annuncio ufficiale come nuovo allenatore della viola.

I motivi dell’alta tensione sarebbe imputabili all’intromissione di Jorge Mendes sulle scelte societarie in sede di mercato: Gattuso non avrebbe gradito e ora il rapporto sembra ai ferri corti, in attesa di sviluppi.