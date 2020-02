Gattuso: «Grande prova, peccato per quel gol…» – VIDEO

Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio maturato al San Paolo contro il Barcellona. Le sue parole

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio maturato al San Paolo contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League. Le parole del tecnico azzurro.

«Sono più dispiaciuto perché in fase difensiva abbiamo commesso un mezzo errore e ci hanno castigato. Poi quando Lorenzo ha tirato nella ripresa in area c’erano liberi sia Zielinski che Milik, potevamo sfruttare quella occasione in modo diverso, C’è delusione perché abbiamo fatto una gara di sofferenza, la squadra a livello tattico ha sbagliato poco o nulla e sicuramente il risultato poteva essere migliore».