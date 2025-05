Gattuso Hajduk, può già finire? L'allenatore italiano: «Questa potrebbe essere la mia ultima partita. Ho un anno di contratto, ma...»

Gattuso Hajduk, può già finire? Le dichiarazioni dell’allenatore italiano sul suo futuro in Croazia

Può terminare a fine stagione l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Hajduck Spalato, nonostante ci sia ancora un anno nel contratto del tecnico italiano.

Al termine di una stagione che vede il Rijeka attualmente in testa con un punto di vantaggio sulla Dinamo Zagabria a due giornate dalla fine, con l’Hajduck al terzo posto a -5.

Proprio la gara contro il Rijeka sarebbe dunque l’ultima panchina in Croazia del tecnico che nella conferenza pre partita ha parlato così.

PAROLE – «Questa probabilmente è la mia ultima partita al Poljud (lo stadio dell’Hajduk NdR). Ho ancora un anno di contratto, ma stiamo lavorando per far si che io me ne vada a fine stagione. – ha spiegato Gattuso in conferenza stampa – Buonuscita? Non la accetterò perché non la merito. Prenderò solo ciò che mi spetta di diritto perché per me il denaro non è mai stato fondamentale o importante».

ATMOSFERA – «I tifosi sono arrabbiati, la polizia ci ha sorvegliato per un paio di giorni perché hanno annunciato proteste. La loro passione però mi ha colpito, l’Hajduk qui è uno stile di vita, puoi percepire l’orgoglio che provano e io sono davvero felice di aver allenato una squadra così importante. Capisco la loro delusione perché siamo stati davvero vicini a un sogno e immagino come si sentano adesso. Meritano di più e spero di salutarli con una vittoria al Poljud».