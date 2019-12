Gattuso:«Il Napoli non sta bene mentalmente.Insigne male? Non è l’unico»

Tutta l’amarezza di mister Gattuso dopo il KO all’esordio sulla panchina del Napoli contro il Parma: ecco le sue parole

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta degli azzurri contro il Parma. Ecco le considerazioni dell’allenatore.

«Risultato giusto? Non credo alla sfortuna. In questo momento la squadra mentalmente non sta bene. Ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo, ma dobbiamo tornare a credere nel potenziale che ha questa squadra. Stiamo pagando tutto questo. Penso che questa sia una squadra fatta da giocatori fortissimi. Ho visto cose positive, ma non bastano. Dobbiamo trovare equilibrio, ne abbiamo pochissimo. Insigne e il pubblico? Non parlerei solo di Insigne. La squadra in questo momento fa fatica e i fischi ci stanno. Non mi va di parlare solo di lui, non ha giocato male soltanto lui. 4° posto raggiungibile? Abbiamo il dovere di pensarci ma anche di migliorare».