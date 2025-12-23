Gattuso sicuro: «Italia, ti porto al Mondiale! Sarà fondamentale quel fattore da parte di tutto il gruppo» - Calcio News 24

Gattuso: “Portare l’Italia al Mondiale è un chiodo fisso, grande senso di appartenenza”

Il commissario tecnico Gattuso ha delineato visioni e ambizioni per la Italia in vista della prossima qualificazione ai Mondiali, mettendo in evidenza un forte senso di appartenenza e la determinazione dei suoi ragazzi. In un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV, l’ex centrocampista ha parlato non solo delle festività e della sua esperienza personale, ma soprattutto delle aspettative legate al cammino della Nazionale verso il mondiale di giugno.

Gattuso ha sottolineato quanto sia importante per lui e per tutto l’ambiente azzurro ottenere il pass per la competizione iridata: “Il Mondiale è un chiodo fisso”, ha affermato, ribadendo la consapevolezza di una sfida impegnativa ma fondamentale. La sua scelta di diventare ct dell’Italia è nata dalla voglia di dare tutto per la maglia azzurra, senza esitazioni, consapevole della responsabilità e dell’onore di guidare la Nazionale.

Nel tracciare un bilancio delle prime gare sotto la sua gestione, Gattuso ha evidenziato come i giocatori abbiano dimostrato mentalità e attaccamento alla causa, con cinque vittorie e una sola sconfitta nelle sei partite giocate finora. Il tecnico ha posto l’accento proprio sul senso di appartenenza, ritenuto un elemento chiave per superare momenti difficili e per creare un gruppo compatto, capace di reagire a eventuali avversità senza perdere fiducia.

Lo sguardo è rivolto ora ai playoff, che si giocheranno tra pochi mesi. Gattuso ha ricordato come nel calcio moderno non esistano partite facili e come la preparazione mentale e la tranquillità saranno fondamentali per affrontare questa fase decisiva. Ha anche invitato a evitare errori del passato, sottolineando che l’Italia deve arrivare pronta, con la giusta mentalità e l’orgoglio di rappresentare un’intera nazione.

Per Gattuso il percorso non è semplice, ma c’è fiducia nel gruppo e nella capacità di creare un nucleo coeso e ambizioso. Il ct vive ogni giorno con intensità, dialoga spesso con i giocatori e prepara la squadra con dedizione per arrivare alle partite decisive nelle migliori condizioni possibili.

In un momento cruciale per la Italia, le parole di Gattuso ribadiscono l’importanza di costruire non solo una squadra tecnicamente valida, ma soprattutto un gruppo unito, pronto a lottare per un obiettivo che rappresenta molto più di una semplice qualificazione: un simbolo di rinascita per il calcio italiano.