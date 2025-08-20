Gattuso, un ritorno per il CT della Nazionale. Visita a Milanello questa mattina - Calcio News 24

Gattuso torna a Milanello da commissario tecnico: visita speciale nel suo vecchio “fortino”

Gennaro Gattuso è tornato a Milanello, ma questa volta con una veste diversa: quella di commissario tecnico della Nazionale italiana. Per l’ex centrocampista rossonero, Milanello non è solo un centro sportivo, ma una vera e propria seconda casa, il luogo dove ha scritto alcune delle pagine più gloriose della sua carriera da calciatore.

Proseguendo il suo tour nei ritiri delle squadre di Serie A, in vista degli impegni della Nazionale a settembre, Gattuso ha fatto tappa al Milan, il club che lo ha visto protagonista assoluto per oltre un decennio. Con la maglia rossonera, ha conquistato tutto: due Champions League, due Supercoppe UEFA, una Coppa del Mondo per Club, due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Un palmarès che lo consacra come una vera leggenda del club.

Dopo l’esperienza da giocatore, Gattuso è tornato a Milanello anche da allenatore, guidando la prima squadra tra il 2017 e il 2019. Ora, in qualità di commissario tecnico azzurro, è tornato per osservare da vicino i calciatori in ottica Nazionale, accompagnato da una delegazione d’eccezione composta da Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro, Luigi Riccio, storico vice di Gattuso, e Leonardo Bonucci, oggi nello staff tecnico, ma con un passato da calciatore anche in maglia Milan nella stagione 2017/2018.

Ad accoglierli a Milanello c’erano il direttore sportivo Igli Tare e il team manager Alberto Marangon. Durante la visita, Gattuso si è intrattenuto con Massimiliano Allegri, oggi tecnico rossonero, ma in passato suo compagno di squadra al Perugia e poi allenatore proprio al Milan. Dopo un confronto cordiale, l’attuale CT ha assistito all’allenamento della squadra, soffermandosi poi per un saluto con calciatori e staff tecnico.

Il ritorno di Gattuso a Milanello ha suscitato grande emozione tra gli addetti ai lavori e ha rappresentato un momento simbolico: un ex campione tornato nel luogo dove ha forgiato la sua carriera, ora con l’obiettivo di costruire una Nazionale forte e competitiva.

Con il suo stile diretto e il carisma che lo contraddistingue, Gattuso continua a essere una figura centrale del calcio italiano, dentro e fuori dal campo.