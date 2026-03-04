Gedi (Exor) vende La Stampa al gruppo Sae: si chiude un secolo di era Agnelli, tutti i dettagli e il comunicato

Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae: si chiude un secolo di presenza Agnelli, con tutti i dettagli e il comunicato ufficiale

Il gruppo Gedi, controllato da Exor, ha ufficializzato la cessione del quotidiano La Stampa al gruppo Sae, con la firma del contratto che sancisce il passaggio di proprietà. L’operazione è stata accompagnata da una nota ufficiale che ne conferma modalità e contenuti.

LA NOTA UFFICIALE – «La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione.

L’acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest.

L’esperienza maturata dal gruppo Sae, che opera nei settori dell’informazione e dei servizi di comunicazione a livello nazionale, costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine. Il progetto mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio

La cessione è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali e burocratiche previste dalla legge».



